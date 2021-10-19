Лукашенко приказал Минздраву не отменять оказание плановой медпомощи из‑за COVID‑19

На совещании по коронавирусу Лукашенко потребовал от Минздрава не отменять оказание плановой медпомощи, сообщает «Белта».

«Немедленно подготовить план мероприятий, чтобы не было отмены никаких плановых осмотров. Никакой отмены плановых манипуляций, операций, консультаций быть не должно», — сказал Лукашенко.

18 октября министерство здравоохранения сообщило о приостановке оказания плановой медицинской помощи ради пациентов с COVID-19 в соответствии с приказом №1287 от 15 октября.

Ранее Минздрав прекращал плановую медпомощь в начале декабря 2020 года.