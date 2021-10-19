Силовики провели обыск у фотокорреспондента «Новага часу» Дмитрия Дмитриева

Силовики провели обыск дома у фотокорреспондента «Новага часу» Дмитрия Дмитриева, сообщает само издание.

В ходе обыска у журналиста конфисковали всю технику. Дмитриев на свободе, его не задерживали.

По его словам, обыск связан с делом об угрозах в адрес заместителя начальника РУВД Советского района Минска. Как уточняет «Новы час», год назад во время отбывания административного ареста на Окрестина Дмитриева по этому делу допрашивали сотрудники КГБ.

Дмитрия Дмитриева арестовывали дважды — в августе 2021 года ему дали 15 суток по статье неповиновении милиционерам (статья 24.3 КоАП), а в ноябре 2020 года — 10 суток по обвинению в участии в несанкционированном мероприятии (статья 23.34 КоАП) и неповиновении милиционеру. Во втором случае сообщалось, что при задержании Дмитриев был избит.