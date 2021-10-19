В Минском районе местная жительница проткнула вилами подругу своего бывшего мужа, а затем подожгла себя и дом

В деревне Новашино Минского района местная жительница ранила вилами подругу своего бывшего мужа, после чего совершила попытку самосожжения, сообщает УВД Миноблисполкома.

По информации ведомства, конфликт произошел дома у 48-летней потерпевшей. Она рассказала милиционерам, что бывшая супруга ее сожителя проткнула ее вилами. Женщину доставили в больницу.

Дом 53-летней подозреваемой оказался заперт, но милиционеры заметили внутри сильное задымление. Они обратились в МЧС, и после тушения пожара спасатели обнаружили хозяйку без сознания. Ее также доставили в больницу.

По предварительной информации, подозреваемая облила себя и дом бензином, а потом подожгла. Проверка продолжается, о возбуждении дела ведомство не сообщило.