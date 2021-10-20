В бобруйском креативном пространстве «1387» прошел обыск

В Бобруйске силовики провели обыск в креативном пространстве «1387», после чего увезли двух его руководительниц, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как уточняет центр, обыск длился около четырех часов, после него силовики увезли руководительницу пространства Наталью Халанскую и ее коллегу, имя которой не уточняется. Кто именно и на каком основании проводил обыск — неизвестно.

«1387» — культурное пространство, создатели которого позиционируют его как место «объединяющее экспертов из разных сфер» и занимающееся «развитием города через поддержку социальных инициатив, межсекторных проектов и связей между бизнесом, обществом и властями».