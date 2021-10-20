Двух сотрудников «Белтелекома» обвиняют по восьми статьям УК за передачу данных госслужащих

Двух сотрудников «Белтелекома» обвиняют в передаче персональных данных более чем 150 госслужащих администраторам «экстремистских телеграм-каналов»; расследование дела против них завершено, сообщает Следственный комитет.

24-летнего специалиста по продажам и 35-летнего инженера организации обвиняют по восьми статьям УК: в пособничестве возбуждению социальной вражды или розни, вмешательству в работу милиционера, угрозе насилием милиционеру, судье и должностному лицу, незаконных действиях в отношении частной жизни, незаконном завладении компьютерной информацией и воспрепятствовании деятельности журналиста.

По версии следствия, работники «воодушевились призывами деструктивных телеграм-каналов, поверили в свою безнаказанность и анонимность» и передавали персональные данные клиентов, к которым имели доступ. По информации СК, один из обвиняемых получил за переданные данные около 300 долларов в криптовалюте.

В пресс-релизе Следственного комитета есть скриншоты переписки, как утверждается, обвиняемого с администраторами телеграм-канала. Судя по всему, речь идет о канале «Черная книга Беларуси».