Против минчанина возбудили уголовное дело за избиение милиционера собачьим поводком

Против 36-летнего минчанина возбудили дело о насилии против лица, выполняющего общественный долг (статья 366 УК), за избиение милиционера цепью от собачьего ошейника, сообщает пресс-служба МВД.

Как уточняет ведомство, 17 октября во дворе дома напротив Национальной библиотеки двое минчан поспорили из-за того, что один из них выгуливал собаку без намордника и ошейника.

«Свидетелем инцидента стал милиционер Департамента охраны. Сотрудник, находившийся вне службы, представился и попытался уладить ссору. В ответ 36-летний хозяин животного стал угрожать расправой, а затем и вовсе перешел к действиям, нанося удары металлическим ошейником-цепью», — пишет пресс-служба МВД.

Минчанина удалось задержать с помощью подоспевших коллег милиционера, добавляет ведомство. Позже выяснилось, что задержанный был пьян.