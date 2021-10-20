В Братиславе по запросу Интерпола задерживали блогера и активиста Евгения Малаховского; сейчас он на свободе

В Братиславе по запросу Интерпола задерживали основателя паблика «Это Минск, детка!» во «Вконтакте» Евгения Малаховского, сообщает «Беларуская ассоциация журналистов». Позже Малаховский рассказал, что его отпустили.

«Красная карточка Интерпол от Германии, проблемы с паспортом. Будем разбираться», — написал он в фейсбуке.

Как уточняет БАЖ, Малаховский собирался вылететь в Киев, где он занимается делами беларуской диаспоры.

В январе 2020 года блогер рассказывал, что его вызывали в ГУБОПиК и пытались «вербовать».

«В кабинете меня ждали четверо человек. Три из милиции, как я понял, а еще один, по-моему, сотрудник другого ведомства, который вел себя как хозяин, а во время разговора предлагал мне сотрудничать и начать с того, чтобы назвать имена других администраторов группы и рассказать, каких взглядов они придерживаются, какие цели ставят», — говорил он.

По словам Малаховского, он не стал отвечать на вопросы, и тогда силовики начали ему угрожать уголовным делом.

«Один из них сказал мне, что на самом деле меня вызвали, чтобы "отмазать", так как "выше уже началось движение". И, мол, есть вероятность возбуждения дела за разжигание вражды за некоторые сообщения в паблик, поэтому нужно попробовать "договориться"», — пояснял блогер.

Тогда Малаховский, по его словам, отказался от всякого сотрудничества.

«В результате это закончилось дачей объяснений и подпиской бумаги, что я предупрежден о недопустимости участия в несанкционированных акциях и разжигания межнациональной вражды. Тот "главный" сотрудник, в котором я вижу спецслужбиста, говорил мне, что они якобы "открыты для сотрудничества", и я могу всегда связаться и быть в безопасности», — рассказывал он.

Ранее бывший редактор Nexta Роман Протасевич в эфире ОНТ называл Малаховского одним из участников чата lovehata, который он охарактеризовал как «главный координационный чат уличных протестов».

Интервью с Протасевичем было записано, когда он и его девушка Софья Сапега находились под стражей. Протасевич, на руках которого виднелись глубокие следы наручников, говорил о конфликтах внутри оппозиции, источниках финансирования, создателе Nexta Степане Путило и уличных протестах, которые теперь «едва ли будут».