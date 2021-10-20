МИД Литвы вручил Минску ноту протеста из‑за пересечения беларуским пограничником литовской границы
МИД Литвы вручил Минску ноту протеста из‑за пересечения беларуским пограничником литовской границы
Кризис на границе
20 октября 2021, 15:51
 
 
 
 
 

Министерство иностранных дел Литвы вручило дипломатическую ноту протеста представителю посольства Беларуси в стране из-за пересечения беларуским пограничником литовской границы, сообщает ведомство.

Как пишет пресс-служба, 18 октября беларуский пограничник заступил на территорию Литвы, дойдя до отметки №0133 возле Друскиникай.

Литовский МИД потребовал от Беларуси незамедлительно объяснить инцидент и принять все возможные меры для предотвращения таких событий в будущем.

«Министерство иностранных дел также осуждает организацию беларускими властями потоков нелегальных мигрантов из Беларуси, продолжающиеся репрессии против гражданского общества, равно как и призывает к освобождению всех политических заключенных и незаконно задержанных людей», — добавляет МИД Литвы.

     
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