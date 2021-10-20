МИД Литвы вручил Минску ноту протеста из‑за пересечения беларуским пограничником литовской границы

Министерство иностранных дел Литвы вручило дипломатическую ноту протеста представителю посольства Беларуси в стране из-за пересечения беларуским пограничником литовской границы, сообщает ведомство.

Как пишет пресс-служба, 18 октября беларуский пограничник заступил на территорию Литвы, дойдя до отметки №0133 возле Друскиникай.

Литовский МИД потребовал от Беларуси незамедлительно объяснить инцидент и принять все возможные меры для предотвращения таких событий в будущем.

«Министерство иностранных дел также осуждает организацию беларускими властями потоков нелегальных мигрантов из Беларуси, продолжающиеся репрессии против гражданского общества, равно как и призывает к освобождению всех политических заключенных и незаконно задержанных людей», — добавляет МИД Литвы.