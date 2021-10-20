Силовики провели обыск в квартире замредактора газеты «Новы Час», главреда доставили в СК

С утра перестали выходить на связь главный редактор газеты «Новы Час» Оксана Колб и ее заместитель Сергей Пульша, сообщает «Беларуская ассоциация журналистов».

У коллег журналистов нет информации о задержаниях, но они «подозревают худшее». По информации БАЖ, утром в бизнес-центре «Парус», где находится редакция газеты, силовики провели задержания.

Позже стало известно, что в квартире Сергея Пульша прошел обыск. После силовики вместе с ним уехали в редакцию «Новага Часу» и вскоре отпустили. «Вясна» пишет, что Оксану Колб доставили на допрос в Следственный комитет.

Вскоре Сергея Пульшу и Оксану Колб освободили, сообщила БАЖ. С них взяли подписку о неразглашении.

19 октября силовики провели обыск дома у фотокорреспондента «Новага часу» Дмитрия Дмитриева. В ходе обыска у журналиста конфисковали всю технику. Дмитриев на свободе, его не задерживали.

По его словам, обыск связан с делом об угрозах в адрес заместителя начальника РУВД Советского района Минска.

Дмитрия Дмитриева арестовывали дважды — в августе 2021 года ему дали 15 суток по статье неповиновении милиционерам (статья 24.3 КоАП), а в ноябре 2020 года — 10 суток по обвинению в участии в несанкционированном мероприятии (статья 23.34 КоАП) и неповиновении милиционеру. Во втором случае сообщалось, что при задержании Дмитриев был избит.

Обновлено в 14:18. Добавлена информация про обыск в квартире Сергея Пульши и местонахождении Колб.

Обновлено в 14:54. Добавлена информация об освобождении Сергея Пульши

Обновлено в 15:53. Добавлена информация об освобождении Оксаны Колб