Генпрокуратура отказалась выдавать России «Свидетеля Иеговы», которого на родине обвиняют в экстремизме

Генеральная прокуратура Беларуси отказалась выдавать России «Свидетеля Иеговы» Олега Лоншакова, который просил о политическом убежище. Об этом «Медиазоне» рассказали в пресс-службе организации.

Россиянина отпустили из брестского СИЗО №7, где он провел больше двух недель.

Лоншакова задержали 29 сентября и поместили в СИЗО. Как отмечали «Свидетели Иеговы», от белорусских силовиков верующему стало известно, что в России он проходит по уголовному делу об организации экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК РФ) и объявлен в межгосударственный розыск.

Из-за «религиозных репрессий» в 2020 году Лоншаков уехал в Беларусь и жил в Бресте больше года. Он получил вид на жительство и просил о политическом убежище. «Свидетели Иеговы» отмечают, что ходатайство об убежище МВД Беларуси рассмотрит «в ближайшие недели».

В апреле 2020 года Генпрокуратура Беларуси отказала России в выдаче иеговиста Николая Махаличева. Его задержали во время путешествия по Беларуси; в России против Махаличева расследовалось уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ (участие в экстремистской организации). Оказавшись в витебском изоляторе, верующий, как и Лоншаков, попросил политического убежища. После отказа в выдаче России его освободили из СИЗО.

Весной 2017 года Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил их деятельность на территории страны. После этого по всей России стали возбуждать уголовные дела против адептов вероучения, их обвиняют в участии в запрещенной экстремистской организации (статья 282.2 УК). «Свидетели Иеговы» регулярно сообщают об избиениях адептов силовиками. Приложение с литературой для верующих заблокировано.