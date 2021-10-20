Минюст начал дисциплинарное производство против адвоката Бабарико Евгения Пыльченко

Минюст возбудил дисциплинарное производство в отношении адвоката Виктора Бабарико Евгения Пыльченко, сообщил лишенный лицензии защитник Дмитрий Лаевский.

Евгений Пыльченко отстранен от адвокатской деятельности.

«На самом деле, я еще не знаю точно [по какой причине начато производство], поскольку меня только уведомили о том, что возбуждено производство и я отстранен. Но еще 11 октября, в один день с Натальей Мацкевич, Минюст затребовал у меня объяснения по трем якобы допущенным мной нарушениям. Все они связаны с моим участием в деле Бабарико. И все абсолютно надуманны и беспочвенны», — сказал Пыльченко «Медиазоне».

Это уже четвертый адвокат Бабарико, к которому имеет претензии Минюст. 13 октября стало известно о возбуждении дисциплинарного производства против защитницы Бабарико Натальи Мацкевич. Она также отстранена от адвокатской работы.

«Я бы не хотела сейчас комментировать подробно основания для возбуждения дисциплинарного производства из соображений этики в отношении своих коллег, которым предстоит принять решение по этому вопросу. Могу сказать, что это касается осуществления мною защиты по делу Виктора Бабарико на предварительном следствии в июне и июле 2020 года и в один из дней апреля 2021 в суде», — рассказывала Наталья Мацкевич «Медиазоне».

В июле Минюст лишил лицензии адвоката Дмитрия Лаевского, а в октября 2020 года оставил без нее адвоката Александра Пыльченко.