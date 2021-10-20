Тиктокера, извинявшегося перед КГБ, оштрафовали на 435 рублей за «распространение экстремистских материалов»

Суд Московского района Бреста оштрафовал тиктокера Ф. с аккаунтом на 110 тысяч подписчиков по статье о распространении экстремистской информации (статья 19.11 КоАП) за ролики с использованием материалов из «деструктивного телеграм-канала», сообщает Генпрокуратура.

Как уточнила «Наша Нiва», речь идет об Александре Ф., который ранее выкладывал ролик со своими извинениями перед КГБ.

По словам блогера, штраф в 15 базовых величин (435 рублей) ему присудили еще месяц назад, однако раньше он не говорил об этом, потому что «не хотел распространения такого рода информации».

Ролик с извинениями перед КГБ и своим университетом блогер опубликовал 12 октября. В нем он попросил перестать «оказывать давление» на его родителей.

«Их уволили с работы. Меня могут посадить в тюрьму. Если будет проще, чтобы я не вел этот канал — хорошо. Я старался быть максимально в законе, но вам все не нравилось. Верните, пожалуйста, моих родителей на работу. Я вас очень прошу. Ну и на этом все», — говорил он в ролике.

Как тиктокер рассказывал «Нашай Нiве», ролик он записал по собственной инициативе. При этом он уточнил, что ему и его родителям в соцсетях «начали сыпаться угрозы» от людей, которые были хорошо осведомлены о подробностях их жизни.

На вопрос о том, почему в видео он извиняется перед КГБ, блогер пояснил: «имею информацию, что КГБ интересуется моим каналом».