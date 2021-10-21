Суд в восьмой раз назначил административный арест семейной паре из Минска

Суд Ленинского района Минска назначил по 13 суток супругам Сергею Крупенич и Анастасии Крупенич-Кондратьевой по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП), сообщает «Вясна».

Супругов осудили по этой статье уже в восьмой раз, они находятся на Окрестина почти 100 суток. С учетом новых протоколов, Анастасия Крупенич-Кондратьева проведет в изоляторе 111 суток, а Сергей Крупенич — 112.

Как пишет «Вясна», очередной протокол на Анастасию составили за то, что она переслала мужу сообщение из телеграм-канала Nexta. Девушка признала вину и объяснила: на тот момент она не знала, что канал внесен в список экстремистских. Дело Анастасии Крупенич-Кондратьевой судья Татьяна Шотик рассматривала 12 минут.

Сергея Крупенича судья отправила под арест за то, что 16 июня он переслал жене сообщение из телеграм-канала «МотолькоПомоги», который также признан экстремистским.

Анастасия Крупенич-Кондратьева — бывший учитель минской гимназии. На видео, появившемся в телеграм-канале ГУБОП, она извинялась за то, что сбросила данные ребенка милиционера в признанный экстремистским телеграм-канал «Черная книга Беларуси».