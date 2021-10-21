Суд в Москве оставил в силе решение об экстрадиции беларуса Вадима Дубойского

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве оставил в силе решение об экстрадиции беларуса Вадима Дубойского, сообщил «Медиазоне» адвокат Денис Рева.

20 октября Европейский суд по правам человека запретил России выдавать Дубойского. Страсбургский суд согласился с доводами адвоката Дубойского, который указывал на преследование и возможность пыток в случае его передачи беларуским силовикам, и применил правило 39 регламента ЕСПЧ — теперь Россия не сможет выдать Дубойского Беларуси, пока дело не будет рассмотрено в Страсбурге. Брестчанин находится в СИЗО в Белгороде.

9 сентября Белгородский районный суд принял решение об экстрадиции Дубойского в Беларусь.

На родине беларуса обвиняют по делу об участии в массовых беспорядках (статья 293 УК). В сентябре 2020 года он уехал в Москву, а в апреле его задержали из-за незаконного пересечения российско-украинской границы.

22 сентября, несмотря на то, что апелляционная инстанция еще не рассмотрела жалобу Дубойского, российские власти начали процедуру экстрадиции. Его адвокат успел остановить процесс.