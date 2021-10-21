В Бобруйске развлекательные заведения ночью будут пускать только вакцинированных посетителей или с ПЦР‑тестом

18 октября Бобруйский городской исполнительный комитет утвердил новый план борьбы с коронавирусом, сообщается на сайте горисполкома.

В документе сказано, что по ночам в развлекательные заведения будут пускать только посетителей, которые прошли полный курс вакцинации или могут предъявить ПЦР‑тест. Тест может быть как в приложении «Путешествую без COVID-19», так и в распечатанном виде.

Кроме того, вводится запрет на кальяны, отменяются ярмарки, ограничивается торговля вдоль дорог и командировки для сотрудников бобруйских предприятий.

19 октября Александр Лукашенко провел совещание по коронавирусу и раскритиковал идею чиновников штрафовать за несоблюдение масочного режима.