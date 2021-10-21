МВД признало «экстремистским формированием» телеграм‑канал и чат «Кибер‑Партизан»

Министерство внутренних дел признало телеграм-канал «Кибер-Партизаны» и чат «Кибер-сливы» экстремистским формированием, сообщает телеграм-канал ГУБОП.

Ранее экстремистскими формированиями признали ициниативу «Рабочы Рух», сайт dze.chat, телеграм-каналы «Буслы ляцяць» и «Дружины народной самообороны».

13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.

Позже начальник отдела ­ГУБОПиК Вячеслав Орловский уточнил: если канал признан экстремистским формированием, то его подписчики «действительно могут стать фигурантами уголовных дел».

Суд признал экстремистским телеграм‑канал «Кибер‑Партизаны»

Анонимная хакерская группа «Кибер-Партизаны» в разное время брала на себя ответственность за взлом сайтов управделами президента, академии МВД и системы ЕРИП, публиковала данные сотрудников МВД и утверждала, что получила доступ к ведомственной базе с записями о 40 тысячах задержанных.

Последней на сегодня громкой публикацией «Кибер-Партизан» стала прослушка переговоров силовиков, в которых обсуждается, как создать невыносимые условия для задержанных участников протеста, но «в рамках действующего законодательства» — их предлагалось помещать в одну камеру с бездомными, выдавать рваные матрасы и обрабатывать хлоркой.

В августе суд Центрального района Минска признал телеграм-каналы «Кибер-Партизаны» и «Кибер-сливы» экстремистскими.