ЕСПЧ запретил России выдавать беларуса Вадима Дубойского

Европейский суд по правам человека запретил России выдавать беларуса Вадима Дубойского до рассмотрения его жалобы в Страсбурге, пишет издание Naviny со ссылкой на его сестру.

Решение ЕСПЧ было вынесено 20 октября. Страсбургский суд согласился с доводами адвоката Дубойского, который указывал на преследование и возможность пыток в случае его передачи беларуским силовикам, и применил правило 39 регламента ЕСПЧ. Брестчанин находится в СИЗО в Белгороде.

Вадима Дубойского в Беларуси обвиняют по статье об участии в массовых беспорядках (статья 293 УК). В сентябре он уехал в Москву. В апреле его задержали из-за незаконного пересечения российско-украинской границы.

22 сентября, несмотря на то, что апелляционная инстанция еще не рассмотрела жалобу Дубойского, российские власти начали процедуру экстрадиции. Его адвокат успел остановить процесс.