ЕСПЧ запретил России выдавать беларуса Вадима Дубойского

Европейский суд по правам человека запретил России выдавать беларуса Вадима Дубойского до рассмотрения его жалобы в Страсбурге, пишет издание Naviny со ссылкой на его сестру.
Решение ЕСПЧ было вынесено 20 октября. Страсбургский суд согласился с доводами адвоката Дубойского, который указывал на преследование и возможность пыток в случае его передачи беларуским силовикам, и применил правило 39 регламента ЕСПЧ. Брестчанин находится в СИЗО в Белгороде.
Вадима Дубойского в Беларуси обвиняют по статье об участии в массовых беспорядках (статья 293 УК). В сентябре он уехал в Москву. В апреле его задержали из-за незаконного пересечения российско-украинской границы.
22 сентября, несмотря на то, что апелляционная инстанция еще не рассмотрела жалобу Дубойского, российские власти начали процедуру экстрадиции. Его адвокат успел остановить процесс.
на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 годИсточник: Следственный комитет