Минздрав не будет отменять плановую медпомощь — для ее получения пациенты должны сдать ПЦР‑тест

Минздрав Беларуси не будет отменять оказание плановой медпомощи, сообщает «Белта» со ссылкой на помощника Лукашенко Александра Косинца.

По словам Косинца, в районных и городских больницах коечный фонд занят больными коронавирусом, поэтому для плановой медпомощи власти задействуют областные больницы и республиканские научно-практические центры.

«Помощь в области онкологии, кардиологии, травматологии, неврологии и нейрохирургии, педиатрии, акушерства и гинекологии, плановая стоматология — это будет оказываться в полном объеме. Более того, на сегодня мы проводим корректировку этих планов», — сказал помощник Лукашенко.

По его словам, предварительно пациенты должны будут сдать ПЦТ-тест.

19 октября Лукашенко на совещании по коронавирусу раскритиковал идею чиновников штрафовать за несоблюдение масочного режима, приказал Минздраву не отменять оказание плановой медпомощи и потребовал не принуждать беларусов к вакцинации.