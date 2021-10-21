В могилевской поликлинике муж из ревности напал на жену‑медработницу и нанес ей три ножевых ранения

20 октября в одной из могилевских поликлиник пьяный местный житель напал на 46-летнюю медработницу и нанес ей три ножевых ранения в область груди, сообщает пресс-служба МВД.

Милиция выяснила, что нападавший — супруг медработницы, но вместе они не проживали. Как утверждает пресс-служба, сам мужчина пояснил, что ушел из дома из-за ревности, а через время решил «наказать» жену.

В отношении задержанного могилевчанина возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (статья 14 и статья 139 УК). Потерпевшая могилевчанка находится в больнице в тяжелом состоянии.