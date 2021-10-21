Сергей Михалок на концерте в Полтаве ударил мужчину, вышедшего на сцену; полиция Украины возбудила уголовное дело о хулиганстве

Лидер группы «Ляпис 98» Сергей Михалок на концерте в Полтаве ударил мужчину, который вышел на сцену. Видео конфликта выложил в инстаграм украинский артист Владимир Дорош. Полиция Украины возбудила уголовное дело о хулиганстве.

На записи видно, что на сцену к музыкантам вышел мужчина с гитарой. Сергей Михалок поздоровался с ним и пригласил сыграть, а после потребовал показать билет.

«Билет свой покажи, во-первых. Ты как сюда попал? Как ты попал сюда? Билет покажи! Покажи билет! Как ты сюда попал? На шару? Или ты пришел на нелюбимого артиста? Че ты мне деньги суешь? У тебя билет есть?» — возмущался Михалок.

Сергей Михалок на концерте «Ляпис 98» в Полтаве ударил мужчину, который вышел на сцену. Полиция Украины возбудила уголовное дело о хулиганствеhttps://t.co/QPSG0SxnO5



Видео: инстаграм Владимира Дороша pic.twitter.com/p3n20sqDZX — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) October 21, 2021

Потом музыкант сказал: «Тебе ***** [урок] дам я», схватил мужчину за одежду и ударил его головой — посетитель концерта упал. Его подняли сотрудники охраны и увели со сцены.

Полиция Украины возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве (часть 1 статьи 296 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, ареста до шести месяцев или ограничения свободы до пяти лет.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, которая установила личность мужчины, которого ударил артист. Однако пострадавший полтавчанин категорически отказался от написания заявления и дальнейшего расследования инцидента», — отрапортовала пресс-служба полиции.