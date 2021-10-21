В Бобруйске отменили введенные из‑за коронавируса ограничения

В провластном телеграм-канале «Желтые сливы» появилось сообщение об отмене введенных в Бобруйске ограничений в связи с COVID-19. Их отменили «после первых же поступивших жалоб», утверждает канал.

«Как эти чудные решения соотносятся с тем, что буквально два дня назад говорил на совещании по COVID-19 Александр Лукашенко? А вот вообще не относятся! После первых же поступивших жалоб от граждан решение горисполкома отменили», — пишут авторы «Желтых слив».

На следующий день, 22 октября, на сайте горисполкома сообщили об отмене части ограничений. Снят запрет на посещение ночью развлекательных заведений посетителям без вакцины или ПЦР-теста, а также на использование средств индивидуальной защиты работниками и пассажирами транспорта.

18 октября Бобруйский городской исполнительный комитет утвердил новый план борьбы с коронавирусом. Согласно этому документы, в развлекательные заведения могут попасть только посетители, которые прошли полный курс вакцинации или имеют отрицательный ПЦР-тест.

19 октября Лукашенко на совещании по коронавирусу раскритиковал инициативу чиновников штрафовать за несоблюдение масочного режима, приказал Минздраву не отменять оказание плановой медпомощи и потребовал не принуждать беларусов к вакцинации.

В Бобруйские развлекательные заведения ночью будут пускать только вакцинированных посетителей или с ПЦР‑тестом

Обновлено 22.10 в 12:00. Добавлена информация о снятии ограничений в Бобруйске по сообщению горисполкома.