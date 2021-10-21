Двое обвиняемых по делу о «массовых беспорядках» в Пинске получили 3,5 и 4 года колонии

Суд Ленинского района Бреста приговорил фигурантов дела о «массовых беспорядках» (часть 2 статьи 293 УК) в Пинске Илью Бохана и Степана Дрозда к 3,5 и 4 годам колонии соответственно, сообщает «Вясна».

Такое же наказание для них запрашивала прокурор Елена Тиханович. Судья Андрей Грушко признал пинчан виновными.

По версии обвинения, Степан Дрозд в ночь с 9 на 10 августа 2020 года в Пинске махал руками и один раз ударил по милицейскому щиту, который задел ногу сотрудника милиции Поливоды. В выводах судмедэкспертизы от 12 августа сказано, что у милиционера «обнаружена ссадина на левой ноге давностью от двух до шести суток».

Как пишет «Вясна», Дрозд в суде рассказывал, что хотел пройти мимо, но милиция со щитами перегородила дорогу. В какой-то момент его задело щитом, он упал и рассек колено. Он объяснял, что махал руками, возмущаясь происходящим.

Илья Бохан, которому в августе 2020 года еще не было 18 лет, в ту ночь кинул в милиционеров банку из-под энергетика — тем самым он участвовал в «массовых беспорядках», счел суд.

В последнем слове Степан Дрозд повторил, что не согласен с предъявленным обвинением. Илья Бохан, выступая с последним словом, попросил «строго не судить его» и сделал предложение своей девушке.

«Яна, у меня есть ты. Любишь меня и в любом случае дождешься? Прости, что тогда накричал на тебя. Я тебя очень сильно люблю. Я благодарен богу, что встретил тебя. Я хочу сделать тебе предложение. Янка, выходи за меня замуж. Прости еще раз за все», — сказал Бохан.

Всего по «пинскому делу» осуждены уже 26 человек. Потерпевшими признаны 109 сотрудников милиции, которые получили легкие телесные повреждения. 6 июля суд Московского района Бреста приговорил десятерых обвиняемых к срокам от 4 до 5,5 лет колонии. 30 апреля 14 фигурантов этого дела были осуждены на сроки от 5,5 до 6,5 лет лишения свободы.