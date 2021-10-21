В Минске задержан член основного состава Координационного совета Николай Шибеко, сообщает канал Совета. По словам его девушки, Шибеко доставлен в КГБ.

Ведущий инженер Минского моторного завода Николай Шибеко состоял в движении «Говори Правду», позже примкнул к Республиканской партии. В 2019 году выдвигал свою кандидатуру в Палату представителей. В январе 2020-го он вместе с другими активистами выступил с заявлением об отстранении от руководства Республиканской партией ее бессменного лидера Владимира Белозора. Позже Шибеко вошел в основной состав Координационного совета; осенью 2020 года призывал к забастовкам.

В марте ему назначили 30 суток по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП).

Как указано на сайте Координационного совета, этот орган создан по инициативе Светланы Тихановской «с целью организации процесса преодоления политического кризиса и обеспечения согласия в обществе».

6 сентября Минский областной суд приговорил членов президиума Координационного совета Максима Знака и Марию Колесникову к 10 и 11 годам колонии соответственно. Их признали виновными в публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК) и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (статья 357 УК). Координационный совет следствие сочло «экстремистским формированием», настоящей целью создания которого была «координация протестной активности» и действий, направленных на захват власти и разжигание вражды в обществе.