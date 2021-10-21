В столовой брестской городской больницы, перепрофилированной под коронавирус, разместили койки для пациентов

В УЗ «Брестская центральная городская больница» помещение столовой переделали под палату. Фото опубликовал пользователь твиттера из Бреста.

Спустя несколько часов пользователь фейсбука Сергей Пинчук публично обратился к помощнику председателя Брестского облисполкома Евгению Викторовичу с просьбой объяснить такое решение медиков.

«На утро в в УЗ "Брестская центральная городская больница" имелось 140 свободных коек. В настоящее время больные питаются в палатах и, чтобы увеличить резервный коечный фонд, используются все имеющееся свободные помещения, так как данная больница полностью перепрофилирована под ковид. Это лучше, чем лежать на коридорах», — написал чиновник в комментарии под записью.

Показательный пример, почему надо носить маски, держать дистанцию и т.д.: pic.twitter.com/PyL04XzUPb — Брестчанин (@Brest_man) October 21, 2021

16 октября министр здравоохранения Дмитрий Пиневич рассказал, что в больницах Беларуси под больных COVID-19 перепрофилировано 32 тысячи коек — треть всего коечного фонда страны. Еще 2,5 тысячи коек остаются свободными, уточнил министр.