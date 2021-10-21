Минских курьеров и водителей обязали привиться от COVID‑19 до 1 ноября

14 октября Мингорисполком опубликовал решение, согласно которому к 1 ноября курьеры и водители такси должны быть привиты от коронавируса, заметило издание «The Village Беларусь».

Согласно документу, курьеры и водители транспортных средств, не оборудованных кабинами для водителя, должны иметь документ о вакцинации и предъявлять его по требованию.

19 октября Александр Лукашенко на совещании по коронавирусу раскритиковал идею чиновников штрафовать за несоблюдение масочного режима, приказал Минздраву не отменять оказание плановой медпомощи и потребовал не принуждать беларусов к вакцинации.