В Барановичах подростки сожгли ритуальные венки на Вечном огне, против них возбудили уголовное дело
В Барановичах подростки сожгли ритуальные венки на Вечном огне, против них возбудили уголовное дело
21 октября 2021, 9:50
 
 
 
 
 

В Барановичах подростки сожгли венки на Вечном огне, против них возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (часть 1 статьи 339 УК), сообщает Следственный комитет.

«В сквере у городского Дома культуры находится памятник воинам и партизанам, освобождавшим Барановичи от немецко-фашистских захватчиков 8 июля 1944 года. На этом месте горит Вечный огонь. У основания всегда лежат живые цветы и стоят ритуальные венки», — пишет телеграм-канал ведомства.

Вечером 18 октября неизвестные бросили венки в пламя Вечного огня. Прохожие пытались их остановить, «но хулиганы скрылись».

Позже милиционеры задержали троих подростков. Одному 14 лет, двоим по 13.

     
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