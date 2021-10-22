Минздрав: более 2 млн беларусов привились от коронавируса

2 020 000 беларусов прошли полный курс вакцинации, а 2 698 000 получили первую дозу вакцины против коронавируса, сообщил Минздрав в телеграм-канале.

По данным Белстата, на 1 января 2021 года общая численность населения Беларуси составляла 9 349 645 человек.

19 октября Александр Лукашенко на совещании по коронавирусу раскритиковал идею чиновников штрафовать за несоблюдение масочного режима, приказал Минздраву не отменять оказание плановой медпомощи и потребовал не принуждать беларусов к вакцинации. После этого Минздрав вместо отмены плановой медпомощи обязал пациентов сдавать ПЦР-тест перед ее получением.

22 октября стало известно, что Минздрав отменил обязательный масочный режим, а Мингорисполком — обязательную вакцинацию курьеров и водителей.