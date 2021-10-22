Принимавший мухомор для повышения иммунитета бобруйчанин головой разбил стекло одной маршрутки и фару другой

В Бобруйске молодой человек под действием сушеных мухоморов головой разбил лобовое стекло и фару у двух маршруток, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на официального представителя СК Юлию Гончарову.

По словам Гончаровой, инцидент произошел утром 8 октября. 20-летний бобруйчанин головой повредил у остановившейся на светофоре маршрутки лобовое стекло, а у другой — фару. Водители вызвали милицию, молодого человека задержали.

Он пояснил, что прочитал в интернете материал о повышении иммунитета с помощью сушеных мухоморов. Бобручайнин собрал около пяти килограммов грибов, дома загрузил ими сушилку для овощей и начал принимать мухоморы в малых дозах, но не почувствовал эффекта. Тогда он увеличил дозировку.

«Эффект не заставил себя долго ждать и оказался неожиданным: как все происходило тем утром, парень не помнит. Разобраться в случившемся помог автомобильный видеорегистратор», — сообщает СК.

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве (часть 1 статьи 339 УК). Бобруйчанин признал свою вину и возместил причиненный ущерб. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза.