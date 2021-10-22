МВД признало «экстремистскими формированиями» телеграм‑канал «Ждановiчы сёння» и чат «Ждановичи 2020»

Министерство внутренних дел признало телеграм-канал «Ждановiчы сёння» и чат «Ждановичи 2020 - клуб любителей песен Цоя» «экстремистскими формированиями», сообщает телеграм-канал ГУБОП.

В поиске телеграма по названию «Ждановiчы сёння» можно обнаружить канал без сообщений с четырьмя подписчиками; датой его создания указано 27 июля. В чате «Ждановичи 2020 - клуб любителей песен Цоя» есть четыре участника, но также отсутствуют какие-либо сообщения. 22 июля суд Партизанского района Минска признал эти телеграм-канал и чат экстремистскими материалами — после этого их внесли в республиканский список экстремистских материалов.

Ранее «экстремистскими формированиями» признали ициниативу «Рабочы Рух», сайт dze.chat, телеграм-каналы «Буслы ляцяць», «Дружины народной самообороны», «Кибер-Партизаны» и чат «Кибер-сливы».

13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».

Формирование «экстремистских формирований». На каком основании ГУБОП собрался сажать подписчиков телеграм‑каналов

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.

Позже начальник отдела ­ГУБОПиК Вячеслав Орловский уточнил: если канал признан экстремистским формированием, то его подписчики «действительно могут стать фигурантами уголовных дел».

Исправлено в 14:20. Указано полное название телеграм-чата. В первой версии было написано «Ждановичи 2020».