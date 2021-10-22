Минздрав отменил обязательный масочный режим, который действовал с 9 октября, сообщается в новом постановлении ведомства, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.
Согласно постановлению №11 от 20 октября, из санитарных норм и правил, введенных 9 октября, исключается пункт 41, который обязывает людей носить маски и соблюдать социальную дистанцию в помещениях.
Также этот пункт обязывал использовать средства защиты органов дыхания пассажиров транспорта, включая метрополитен, и водителей такси.
При этом в официальном комментарии в своем телеграм-канале Минздрав утверждает, что требование носить маски сохраняется в «воздушном, водном, железнодорожном транспорте, включая метрополитен». В первом варианте этого сообщения ведомство утверждало, что маски нужно носить еще и в «автомобилях личного пользования». Позже упоминание об этом убрали.
19 октября Александр Лукашенко на совещании по коронавирусу раскритиковал идею чиновников штрафовать за несоблюдение масочного режима, приказал Минздраву не отменять оказание плановой медпомощи и потребовал не принуждать беларусов к вакцинации. После этого Минздрав вместо отмены плановой медпомощи обязал пациентов сдавать ПЦР-тест перед ее получением.
Обновлено в 13:15. Добавлена информация о комментарии Минздрава к постановлению.
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