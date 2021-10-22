Минздрав отменил обязательный масочный режим, который действовал с 9 октября, сообщается в новом постановлении ведомства, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению №11 от 20 октября, из санитарных норм и правил, введенных 9 октября, исключается пункт 41, который обязывает людей носить маски и соблюдать социальную дистанцию в помещениях.

Также этот пункт обязывал использовать средства защиты органов дыхания пассажиров транспорта, включая метрополитен, и водителей такси.

При этом в официальном комментарии в своем телеграм-канале Минздрав утверждает, что требование носить маски сохраняется в «воздушном, водном, железнодорожном транспорте, включая метрополитен». В первом варианте этого сообщения ведомство утверждало, что маски нужно носить еще и в «автомобилях личного пользования». Позже упоминание об этом убрали.

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19 октября Александр Лукашенко на совещании по коронавирусу раскритиковал идею чиновников штрафовать за несоблюдение масочного режима, приказал Минздраву не отменять оказание плановой медпомощи и потребовал не принуждать беларусов к вакцинации. После этого Минздрав вместо отмены плановой медпомощи обязал пациентов сдавать ПЦР-тест перед ее получением.

Обновлено в 13:15. Добавлена информация о комментарии Минздрава к постановлению.