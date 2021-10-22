Мингорисполком отменил обязательную вакцинацию курьеров и водителей

Минский горисполком отменил свое решение, по которому водителей и курьеров обязали вакцинироваться до 1 ноября, сообщается в официальном телеграм-канале городских властей.

14 октября Мингорисполком опубликовал решение №3073, согласно которому курьеры и водители транспорта, не оборудованного кабинами для водителя, должны иметь документ о вакцинации и предъявлять его по требованию. Кроме того, курьеров и водителей обязали пройти вакцинацию от COVID-19 до 1 ноября. На момент публикации этой новости решение удалено с сайта горисполкома, однако документ сохранился в веб-архиве.

19 октября Александр Лукашенко на совещании по ситуации с коронавирусом раскритиковал инициативу чиновников штрафовать за несоблюдение масочного режима, приказал Минздраву не отменять оказание плановой медпомощи и потребовал не принуждать беларусов к вакцинации.

Вскоре после этого Минздрав вместо отмены плановой медпомощи обязал пациентов сдавать ПЦР-тест перед ее получением. 22 октября ведомство отменило обязательный масочный режим.