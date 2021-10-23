Глава Минздрава Пиневич: под больных COVID‑19 перепрофилировано более 40% коечного фонда

В Беларуси более 40% коечного фонда перепрофилировано под больных коронавирусом, сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Пиневича.

При этом, по словам министра, медицинские учреждения продолжают оказывать плановую помощь «в полном объеме».

«По всей стране перепрофилированы чуть более 40% коечного фонда. Но все РНПЦ в полном объеме продолжают оказывать плановую помощь. Областные больницы тоже оказывают плановую помощь, при этом они частично перепрофилированы под инфекционную патологию для пациентов с COVID-19 и с сопутствующей патологией», — цитирует Пиневича телеграм-канал Минздрава.

Все ли перепрофилированные койки в больницах заняты пациентами, в Минздраве не уточнили.

Согласно официальной статистике Минздрава, за прошедшие сутки в Беларуси зарегистрировали 2 079 пациентов с COVID-19, умерло 17 пациентов.

16 октября Дмитрий Пиневич рассказал, что в больницах Беларуси под больных COVID-19 перепрофилировано 32 тысячи коек — треть всего коечного фонда страны. Еще 2,5 тысячи коек остаются свободными, уточнил министр.

Сколько в Беларуси больных COVID‑19? Версии министра здравоохранения и его подчиненных расходятся на 7 тысяч человек

19 октября Александр Лукашенко на совещании по коронавирусу раскритиковал идею чиновников штрафовать за несоблюдение масочного режима, приказал Минздраву не отменять оказание плановой медпомощи и потребовал не принуждать беларусов к вакцинации. После этого Минздрав вместо отмены плановой медицинской помощи обязал пациентов сдавать ПЦР-тест перед ее получением.

22 октября стало известно, что Минздрав отменил обязательный масочный режим, а Мингорисполком — обязательную вакцинацию курьеров и водителей.