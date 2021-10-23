Глава Минздрава Пиневич: под больных COVID‑19 перепрофилировано более 40% коечного фонда

В Беларуси более 40% коечного фонда перепрофилировано под больных коронавирусом, сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Пиневича.
При этом, по словам министра, медицинские учреждения продолжают оказывать плановую помощь «в полном объеме».
«По всей стране перепрофилированы чуть более 40% коечного фонда. Но все РНПЦ в полном объеме продолжают оказывать плановую помощь. Областные больницы тоже оказывают плановую помощь, при этом они частично перепрофилированы под инфекционную патологию для пациентов с COVID-19 и с сопутствующей патологией», — цитирует Пиневича телеграм-канал Минздрава.
Все ли перепрофилированные койки в больницах заняты пациентами, в Минздраве не уточнили.
Согласно официальной статистике Минздрава, за прошедшие сутки в Беларуси зарегистрировали 2 079 пациентов с COVID-19, умерло 17 пациентов.
16 октября Дмитрий Пиневич рассказал, что в больницах Беларуси под больных COVID-19 перепрофилировано 32 тысячи коек — треть всего коечного фонда страны. Еще 2,5 тысячи коек остаются свободными, уточнил министр.
19 октября Александр Лукашенко на совещании по коронавирусу раскритиковал идею чиновников штрафовать за несоблюдение масочного режима, приказал Минздраву не отменять оказание плановой медпомощи и потребовал не принуждать беларусов к вакцинации. После этого Минздрав вместо отмены плановой медицинской помощи обязал пациентов сдавать ПЦР-тест перед ее получением.
22 октября стало известно, что Минздрав отменил обязательный масочный режим, а Мингорисполком — обязательную вакцинацию курьеров и водителей.
на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 годИсточник: Следственный комитет