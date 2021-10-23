Витебский суд прекратил дело против транспортного инспектора, обвиняемого в пикете из‑за «протестного» стикера на машине

22 октября суд Октябрьского района Витебска прекратил административное дело против 39-летнего транспортного инспектора Юрия Шилько, обвиненного в «несанкционированном пикете» (часть 1 статьи 24.23 КоАП) за наклейку с символами сердца, кулака и знака V на заднем бампере его машины, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Согласно протоколу, 30 сентября 2021 года Шилько при помощи наклейки на бампере «принял участие в массовом мероприятии без соответствующего разрешения администрации Октябрьского района Витебска». Как добавляет «Вясна», по этому делу инспектора задерживали на трое суток.

Сам Шилько в суде рассказал, что ему во время несения службы позвонил работник стоянки и сообщил, что в машине инспектора повреждено колесо. Когда обвиняемый прибыл на место, его ожидал милиционер, который попросил Шилько проехать в Октябрьский РОВД. Как пояснил инспектор, на тот момент он не знал, почему его вызывают в милицию.

«Подошел оперуполномоченный и говорит: а что это вы участвуете в массовых мероприятиях, высказываете свою позицию? Я говорю: какие еще массовые мероприятия? У меня еще рабочий день. Какая позиция? Какие массовые мероприятия? И он подвел меня к задней части бампера…», — вспомнил Шилько.

После этого инспектора задержали, а его машину обыскали. Как добавил обвиняемый, при обыске не присутствовали понятые, что, по его мнению, было грубым нарушением норм. После этого Шилько 30 часов провел в милицейском «стакане» без еды и сна, а затем был доставлен в ИВС.

По мнению инспектора, наклейку на его автомобиле оставил кто-то из дальнобойщиков, которых он часто штрафует на крупные суммы. По еще одной версии Шилько, это сделал другой сотрудник транспортной инспекции, фамилию которого обвиняемый, впрочем, отказался назвать. Сам он, по его словам, не стал бы клеить стикер на машину, потому что «далек от политики».

Пятеро свидетелей на процессе (родители Шилько и трое сотрудников транспортной инспекции) подтвердили, что обвиняемый никогда не высказывал никаких политических взглядов и не мог совершить вменяемое ему правонарушение.

«Ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь из сотрудников возмущался и был недоволен политикой государства. Если бы так было, то я бы, естественно, предпринял соответствующие действия», — вступился за Шилько начальник управления контроля автотранспорта Сергей Глущук.

Сам Глущук, по его словам, «занимает активную позицию, направленную на консолидацию общества и конструктивизм» и имеет «достаточный опыт выявления и пресечения деструктивных элементов на территории государства».

Инспектор Шилько, по словам Глущука — «один из лучших по выписыванию штрафов».

«Он ежемесячно где-то около трех-четырех тысяч приносит в доход государства. Я его ставлю в пример другим сотрудникам. Если бы все так работали, то мы бы перевыполнили план по всем показателям», — похвалил обвиняемого начальник.

Еще один сотрудник инспекции в суде поддержал версию Шилько о завистливом коллеге — по его словам, атмосфера в рабочем коллективе плохая: есть конфликтные ситуации, кто-то пишет различные «анонимки», а обвиняемого как раз собираются повысить.

Отец Шилько отметил, что, судя по записям видеокамер стоянки, его сын оставил автомобиль на ночь еще без наклейки, а утром на бампере уже «виднелась какое-то пятно». Что точно произошло ночью, по камерам определить нельзя, поскольку на ночь на парковке отключают свет.

Выслушав доводы свидетелей и защиты, судья Владимир Цариков пришел к выводу: в деле отсутствуют доказательства того, что именно Шилько наклеил стикер на автомобиль и прекратил рассмотрение дела.

Исправлено в 13:58. В первой версии новости «Медиазоны» речь шла о служебной машине Шилько, однако в изначальном сообщении центра «Вясна» говорится о личном автомобиле инспектора.