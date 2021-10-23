МВД России объявило в розыск беларуса, передавшего Gulagu.net видео с изнасилованиями в тюремной больнице

МВД России объявило в розыск беларуса Сергея Савельева — бывшего заключенного программиста, передавшего проекту Gulagu.net архив видео с изнасилованиями в саратовской тюремной больнице. Карточку с Савельевым в базе МВД первым заметил проект журналистки Ксении Собчак «Осторожно, новости».
Судя по данным из базы российского МВД, 31-летнего Савельева разыскивают по уголовному делу, однако по какому именно — не уточняется.
5 октября российский правозащитный проект Gulagu.net сообщил о получении «секретного видеоархива российских спецслужб».
«Независимые правозащитники получили более 40 Гб видео средств объективного контроля, документов и фото, которые доказывают, что в учреждениях ФСИН действуют зондер-команды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключённых, и сам процесс снимают на служебные видеорегистраторы, которые им выдают для съёмок этих истязаний», — писал проект.
По утверждению Gulagu.net, «сотни людей были запытаны, изнасилованы и с помощью этого видеокомпромата завербованы для дальнейшего участия в этом пыточном конвейере». К сообщению прилагались несколько видео, как утверждалось, из саратовской тюремной больницы. На них запечатлены различные пытки заключенных, в том числе изнасилование шваброй.
Уже на следующий день после публикации Gulagu.net ФСИН России уволила начальника этой больницы, а Следственный комитет страны возбудил уголовные дела о насильственных действиях сексуального характера (пункт «а» части 2 статьи 132 УК РФ) и превышении служебных полномочий (пункт «а» части 3 статьи 286 УК РФ).
Сам видеоархив правозащитникам предоставил бывший заключенный и программист Сергей Савельев.
«Его вынудили сотрудничать с тюремной службой, в течение этого времени он управлял компьютерной сетью тюрьмы и обеспечивал доступ к видеофайлам из всей российской пенитенциарной системы», — рассказывал Осечкин в интервью The Telegraph.
Сейчас Савельев находится во Франции и планирует просить там политического убежища.
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