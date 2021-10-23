Суд в Минске арестовал на 15 суток активиста, который вышел к зданию МИД с плакатом «Остановите нелегальную миграцию»
Суд в Минске арестовал на 15 суток активиста, который вышел к зданию МИД с плакатом «Остановите нелегальную миграцию»
Кризис на границе
23 октября 2021, 10:19
 
 
 
 
 

22 октября суд Ленинского района Минска назначил 35-летнему Виктору Янышу 15 суток ареста за «несанкционированный пикет» напротив здания Министерства иностранных дел с плакатом «Остановите нелегальную миграцию/Stop illegal migration», сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как уточняет центр, Яныша задержали 20 октября, когда он встал с плакатом напротив здания МИД. Милиция расценила его действия как «несанкционированное пикетирование с целью высказывания своего протеста по факту несогласия с миграционной политикой Беларуси».

В суде Яныш согласился, что нарушил законодательство о массовых мероприятиях, но уточнил, что не связывал пикет с миграционной политикой страны. По его словам, он стал свидетелем того, как мигрант собирался незаконно пересечь границу, на что органы власти после жалобы Яныша никак не отреагировали. Это возмутило обвиняемого, и потому он решил выйти с пикетом к МИД.

     
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