Главреда «Виртуального Бреста» приговорили к 1,5 годам домашней химии за негативный комментарий о депутате; сайт издания заблокирован

22 октября Московский суд Бреста приговорил главного редактора издания «Виртуальный Брест» Андрея Кухарчика к полутора годам домашней химии по обвинению в оскорблении (статья 369 УК) депутата Палаты представителей Игоря Марзалюка в телеграме, сообщает правозащитный центр «Вясна». На следующий день сайт издания перестал открываться в Беларуси.

По версии обвинения, Кухарчик оставил оскорбительный комментарий под фотографией Марзалюка в телеграм-чате «Обсуждаем опасный Брест».

Ранее в видео МВД, которое прилагалось к сообщению о возбуждении против Кухарчика уголовного дела, показывали несколько комментариев — однако точно неизвестно, который из них стал поводом для возбуждения дела.

В ролике ведомства показали отрывок одного из комментариев: «Народ избили, а депутат: "Забыть обиды и начать с чистого листа". Вот...». Кроме него, демонстрировалось еще одно отцензурированное сообщение в чате: оно состоит из двух слов, первое из которых «фантастический».

На следующий день после приговора «Виртуальный Брест» сообщил, что сайт издания перестал открываться у некоторых провайдеров в Беларуси.

«Официально информацию о блокировке мы пока не получали, но это вопрос времени. Что мы будем делать дальше — сообщим чуть позже, но работать для вас в заблокированном состоянии нет смысла, так что позаботьтесь о поиске других источников информации заранее, благо, они пока ещё есть», — пишет редакция.

Как уточняет «Виртуальный Брест», в августе 2020 года первую версию сайта, работавшую на домене .by, заблокировал Мининформ. В приказе ведомства издание отнесли к интернет-ресурсам, которые используются для «координации деятельности по организации массового неповиновения представителям власти».