В Беларуси ПЦР‑тесты будут делать только при госпитализации; остальных болеющих проверят антиген‑тестом

В Беларуси переходят на использование антиген-тестов вместо ПЦР для болеющих коронавирусом, сообщил главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко в эфире «Беларусь 1».

По его словам, антиген-тесты делаются быстрее и стоят дешевле, чем ПЦР-тестирование: «Поэтому и внесли корректировки в нормативные документы: в первую очередь исследование на антиген, а потом по усмотрению врача или при отсутствии антиген-тестов проводится ПЦР-тестирование».

Тарасенко уточняет, что применение экспресс-тестов помогает не перегружать лаборатории, а назначаются они в первую очередь по усмотрению врача, если есть признаки острых респираторных инфекций. ПЦР, по словам врача, проводят для тех, кто госпитализируется в стационар. Контактам первого и второго уровня делают либо антиген, либо ПЦР-тесты, но только при наличии симптомов.