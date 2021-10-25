Министр обороны Польши пообещал направить еще 2,5 тысячи солдат к беларуской границе для помощи пограничникам

Польша направит 2,5 тысячи солдат к беларуской границе для помощи своим пограничникам, сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак в твиттере.

По словам министра, таким образом помогать пограничникам будут около 10 тысяч военнослужащих.

Утром польская пограничная служба сообщала, что вечером 24 октября около 60 мигрантов пытались прорваться на территорию Польши со стороны Беларуси. При этом, по утверждению ведомства, мигранты использовали палки и бросали в польских военных камни. Двоих солдат доставили в больницу — одного из них ударили веткой в лицо, а в другого бросили камень.

При этом днем ранее, по утверждению польской службы, около 70 мигрантов также безуспешно пытались попасть на территорию Польши.

С начала 2021 года поток мигрантов, нелегально прибывающих на территорию Литвы, Польши и Латвии через Беларусь, вырос в десятки раз. Власти соседних страх подозревают Беларусь в пособничестве незаконной миграции.