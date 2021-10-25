Польские пограничники: около 60 мигрантов пытались прорваться через границу, двое военных попали в больницу

Вечером 24 октября около 60 мигрантов пытались прорваться на территорию Польши со стороны Беларуси, сообщают польские пограничники.

Мигранты использовали палки и бросали в польских военных камни, утверждают пограничники. Одного из солдат ударили веткой в лицо, в другого кинули камень. Пострадавших доставили в больницу.

Прорваться на польскую сторону мигрантам не удалось.

W weekend dwa siłowe forsowania granicy. Agresywne grupy (ok.60 i 70 osób) rzucały w #funkcjonariuszeSG i #żołnierzeWP kamieniami i gałęziami.Dwóch żołnierzy trafiło do szpitala.

Obie próby siłowego wdarcia się do Polski🇵🇱zostały udaremnione.



👉https://t.co/Za0Cbg3Cew#zgranicy pic.twitter.com/dPvl5UukLy — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 25, 2021

По информации пограничников, днем ранее, 23 октября, около 70 мигрантов также безуспешно пытались попасть на территорию Польши.

С начала 2021 года поток мигрантов, нелегально прибывающих на территорию Литвы, Польши и Латвии через Беларусь, вырос в десятки раз. Власти соседних страх подозревают Беларусь в пособничестве незаконной миграции.