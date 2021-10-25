Польские пограничники: около 60 мигрантов пытались прорваться через границу, двое военных попали в больницу
Польские пограничники: около 60 мигрантов пытались прорваться через границу, двое военных попали в больницу
Кризис на границе
25 октября 2021, 12:39
 
 
 
 
 

Вечером 24 октября около 60 мигрантов пытались прорваться на территорию Польши со стороны Беларуси, сообщают польские пограничники.

Мигранты использовали палки и бросали в польских военных камни, утверждают пограничники. Одного из солдат ударили веткой в лицо, в другого кинули камень. Пострадавших доставили в больницу.

Прорваться на польскую сторону мигрантам не удалось.

По информации пограничников, днем ранее, 23 октября, около 70 мигрантов также безуспешно пытались попасть на территорию Польши.

С начала 2021 года поток мигрантов, нелегально прибывающих на территорию Литвы, Польши и Латвии через Беларусь, вырос в десятки раз. Власти соседних страх подозревают Беларусь в пособничестве незаконной миграции.

     
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