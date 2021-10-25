Минчанку приговорили к 2 годам химии за видео с бело‑красно‑белым флагом у Вечного огня

Суд Партизанского района приговорил 28-летнюю минчанку К. к 2 годам химии по обвинению в надругательстве над историко-культурными ценностями (часть 2 статьи 346 УК) за фотосессию с бело-красно-белым флагом возле Вечного огня, сообщает сайт Верховного суда.

Согласно обвинению, в августе 2020 года минчанка позировала с бело-красно-белым флагом у монумента Победы в Минске. При этом она «демонстративно танцевала, одновременно производя видеосъемку».

«После этого не позднее 25 марта 2021 года изготовила видеоролик, который разместила в социальных сетях TikTok и Instagram, надругавшись тем самым над вышеуказанным памятником, продемонстрировав глумление и оскорбительное отношение к историко-культурным ценностям», — указано в обвинении.

Вину минчанка не признала. Помимо назначенного ей наказания, у нее конфисковали в собственность государства Iphone 6.

30 марта минская милиция отчиталась о задержании минчанки. В видео ведомства она раскаивается на камеру и рассказывает, что записала видео «на волне хайпа, подвергшись общему влиянию протеста».