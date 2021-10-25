В Бобруйске четыре подростка издевались над 20‑летней девушкой в троллейбусе и на улице; возбуждено уголовное дело

В Бобруйске четыре подростка издевались над 20-летней девушкой в троллейбусе и на улице, из-за чего против возбудили о хулиганстве (часть 2 статья 339 УК), сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, вечером 5 октября подростки 12-14 лет начали приставать к 20-летней девушке в троллейбусе, один из них толкнул ее. Потерпевшая попыталась пересесть, но молодые люди не выпускали ее и подставляли подножки. Девушка смогла выйти из троллейбуса на ближайшей остановке.

Чуть позже они вновь пересеклись около железнодорожного вокзала. Подростки продолжили «беспричинно применять к ней насилие, толкая ее и ставя подножки, нанося удары по ногам», сообщает ведомство.

Очевидец сделал замечание молодым людям, и они отпустили девушку. Дома она рассказала о случившемся матери и обратилась в милицию.