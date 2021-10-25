Умер журналист Александр Коктыш

Умер беларуский журналист Александр Коктыш. Об этом сообщила в фейсбуке замредактора газеты «Народная Воля» Марина Коктыш.

Причиной смерти стали проблемы с сердцем, пишет издание Reform.by со ссылкой на журналистку.

Александру Коктышу было 54 года. Журналист в разные годы работал в газете «Звязда», агентстве «Интерфакс-Запад», издании «Свободные новости Плюс», был заместителем главреда газеты «Труд», пиар-менеджером в компании Sympa.