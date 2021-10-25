Защитница Виктора Бабарико Наталья Мацкевич сообщила об исключении из Минской городской коллегии адвокатов
Защитница Виктора Бабарико Наталья Мацкевич сообщила об исключении из Минской городской коллегии адвокатов
Преследование адвокатов
25 октября 2021, 20:26
 
 
 
 
 

Защитницу Виктора Бабарико Наталью Мацкевич исключили из Минской городской коллегии адвокатов, сообщила она в своем твиттере.

«Ну что ж… Меняю статус на НЕадвокат. Коллеги решили исключить меня из своих гордых рядов. Мне их было жаль… Спасибо добрым людям за поддержку! Подзащитным — стойкости. Буду скучать», — написала Мацкевич.

Позже адвокат уточнила «Медиазоне», что решение приняла дисциплинарная комиссия МГКА, за этим последует рассмотрение вопроса о продолжении ее деятельности советом коллегии, а затем — министерством юстиции.

13 октября Минюст возбудил в отношении защитницы дисциплинарное производство. В комментарии «Медиазоне» она предположила, что это связано с защитой Виктора Бабарико.

«Я бы не хотела сейчас комментировать подробно основания для возбуждения дисциплинарного производства из соображений этики в отношении своих коллег, которым предстоит принять решение по этому вопросу. Могу сказать, что это касается осуществления мною защиты по делу Виктора Бабарико на предварительном следствии в июне и июле 2020 года и в один из дней апреля 2021 в суде», — сказала Мацкевич «Медиазоне» и выразила сожаление, что ей «приходится прервать защиту [Сергея] Тихановского, который в этом нуждается в суде».

20 октября дисциплинарное производство возбудили против еще одного адвоката Бабарико — Евгения Пыльченко. Бывший защитник политика Дмитрий Лаевский уточнил, что сейчас у Бабарико фактически не осталось адвокатов.

Самого Лаевского исключили из коллегии адвокатов еще в начале июля.

«Выступая в судебных прениях, я попросил оправдать людей, чье вынужденное согласие с обвинением используется для незаконного уголовного преследования Виктора Бабарико. Я возразил против позиций этих обвиняемых, указал на наличие у них мотивов для самооговора, обосновал отсутствие преступления в действиях этих обвиняемых и попросил их оправдать (а их защитники с этим не согласны)», — писал адвокат.

По его словам, такие действия расценили как «высказывания в отношении обвинения других лиц, противоречащими их позиции и позиции их защитников».

«А мои аргументы о невиновности тех обвиняемых и оспаривание доводов, озвученных их защитниками, расценили как "оценку позиции и работы других адвокатов в присутствии их клиентов"», — добавлял Лаевский.

Обновлено в 20:56. Добавлено уточнение Натальи Мацкевич — вопрос о продолжении ее деятельности как адвоката рассматривала дисциплинарная комиссия МГКА.

     
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