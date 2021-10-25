Защитница Виктора Бабарико Наталья Мацкевич сообщила об исключении из Минской городской коллегии адвокатов

Защитницу Виктора Бабарико Наталью Мацкевич исключили из Минской городской коллегии адвокатов, сообщила она в своем твиттере.

Ну что ж… Меняю статус на НЕадвокат. Коллеги решили исключить меня из своих гордых рядов. Мне их было жаль… Спасибо добрым людям за поддержку! Подзащитным – стойкости. Буду скучать. — Наталья Мацкевич (@n_matskevich) October 25, 2021

«Ну что ж… Меняю статус на НЕадвокат. Коллеги решили исключить меня из своих гордых рядов. Мне их было жаль… Спасибо добрым людям за поддержку! Подзащитным — стойкости. Буду скучать», — написала Мацкевич.

Позже адвокат уточнила «Медиазоне», что решение приняла дисциплинарная комиссия МГКА, за этим последует рассмотрение вопроса о продолжении ее деятельности советом коллегии, а затем — министерством юстиции.

13 октября Минюст возбудил в отношении защитницы дисциплинарное производство. В комментарии «Медиазоне» она предположила, что это связано с защитой Виктора Бабарико.

«Я бы не хотела сейчас комментировать подробно основания для возбуждения дисциплинарного производства из соображений этики в отношении своих коллег, которым предстоит принять решение по этому вопросу. Могу сказать, что это касается осуществления мною защиты по делу Виктора Бабарико на предварительном следствии в июне и июле 2020 года и в один из дней апреля 2021 в суде», — сказала Мацкевич «Медиазоне» и выразила сожаление, что ей «приходится прервать защиту [Сергея] Тихановского, который в этом нуждается в суде».

20 октября дисциплинарное производство возбудили против еще одного адвоката Бабарико — Евгения Пыльченко. Бывший защитник политика Дмитрий Лаевский уточнил, что сейчас у Бабарико фактически не осталось адвокатов.

Самого Лаевского исключили из коллегии адвокатов еще в начале июля.

«Выступая в судебных прениях, я попросил оправдать людей, чье вынужденное согласие с обвинением используется для незаконного уголовного преследования Виктора Бабарико. Я возразил против позиций этих обвиняемых, указал на наличие у них мотивов для самооговора, обосновал отсутствие преступления в действиях этих обвиняемых и попросил их оправдать (а их защитники с этим не согласны)», — писал адвокат.

По его словам, такие действия расценили как «высказывания в отношении обвинения других лиц, противоречащими их позиции и позиции их защитников».

«А мои аргументы о невиновности тех обвиняемых и оспаривание доводов, озвученных их защитниками, расценили как "оценку позиции и работы других адвокатов в присутствии их клиентов"», — добавлял Лаевский.

Обновлено в 20:56. Добавлено уточнение Натальи Мацкевич — вопрос о продолжении ее деятельности как адвоката рассматривала дисциплинарная комиссия МГКА.