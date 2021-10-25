Родственники Виктора Бабарико в течение недели не могут созвониться с ним

Родные не зарегистрированного кандидатом в президенты экс-банкира Виктора Бабарико, осужденного на 14 лет колонии по обвинению во взяточничестве (часть 3 статьи 430 УК) и легализации средств, полученных преступным путем (часть 2 статьи 235 УК), не могут созвониться с ним в течение недели, рассказал его бывший адвокат Дмитрий Лаевский на стриме «Пресс-клуба».

Как отметил Лаевский, последнюю неделю к Бабарико не могут попасть адвокаты, поскольку деятельность его защитников — Натальи Мацкевич и Евгения Пыльченко — приостановлена. Кроме этого, с заключенным не удается созвониться его родным.

«Было запланировано несколько звонков. Вы знаете, наверное, что периодически заключенным позволяют по телефону или по скайпу делать звонки родным. Эти звонки не состоялись. Я не знаю, почему, мы пытаемся это узнать. Но я точно знаю, что те, кому он планировал позвонить, они ждали. Случайно ли это или не случайно, наверное, мы узнаем в ближайшее время», — сказал Лаевский.

20 октября Минюст возбудил дисциплинарное производство в отношении адвоката Бабарико Евгения Пыльченко, а за неделю до этого — против его второй защитницы Натальи Мацкевич.