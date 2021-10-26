В Витебске местный житель решил выбить дверь; оказалось, она вела в здание милиции

На 24-летнего жителя Витебска завели уголовное дело о хулиганстве (часть 1 статьи 339 УК) за то, что он несколько раз ударил ногами дверь отделения милиции, сообщает пресс-служба УВД Витебска.

Рано утром в воскресенье 24-летний житель Витебска возвращался из клуба и, не дойдя до дома нескольких метров, решил выломать попавшуюся ему на глаза дверь — его действия попали на камеру видеонаблюдения. Сначала витеблянин как минимум четыре раза ударил в дверь ногой и попытался ее открыть, а после отошел на несколько метров и начал разминаться и танцевать. Оказалось, что дверь вела в здание милиции.

На видео, опубликованном МВД, местный житель поясняет, что был пьян и не понимает, зачем «молотил дверь».