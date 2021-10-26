«Вясна»: в Гомеле за сутки задержаны около 30 человек

В Гомеле за последние сутки силовики задержали около 30 человек, пишет правозащитный центр «Вясна». Задержания продолжаются; сегодня задержаны Александр и Елена Кравец.

Подробности и причины массовых задержаний неизвестны. По информации правозащитного центра, на некоторых из задержанных составили протоколы по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП).

Известно, что суд уже назначил как минимум одной из задержанных — 22-летней студентке Янине Змитрович — 15 суток административного ареста.

Утром в четверг провластный телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал кадры обыска в квартире, как утверждалось, гомельчанина. «Вот так вот радостно и задорно может начаться ваше утро, если вы состоите в экстремистских сообществах "Страны для жизни". А если еще и комментируете там что-то, ГУБОПиК однозначно заменит вам первые лучики солнышка», — писали анонимные авторы канала.

12 июля суд Центрального района Минска внес телеграм-канал «Страна для жизни» в Республиканский список экстремистских материалов. Ранее «Вясна» сообщала, что троих волонтеров одноименного фонда обвинили в финансировании деятельности экстремистского формирования (статья 361-2 УК).

13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».