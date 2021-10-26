Госпогранкомитет: избитая польскими силовиками мигрантка потеряла ребенка

Госпогранкомитет Беларуси утверждает, что польские силовики избили беременную мигрантку — из-за этого она потеряла ребенка, сообщает телеграм-канал ведомства.

25 октября сотруники ГПК обнаружили на беларуско-польской границе группу мигрантов, среди которых была беременная женщина в тяжелом состоянии. Ведомство, ссылаясь на ее сына, пишет, что польские силовики вывезли мигрантов с территории страны, хотя они запросили там статус беженцев.

«Беженцам угрожали и применяли физическую силу, чтобы заставить нарушить границу в Беларусь. При этом беременную женщину несколько раз ударили ногой в живот. После этого у женщины открылось кровотечение», — пишет ГПК.

Женщину госпитализировали, медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести; она потеряла ребенка.

С начала 2021 года поток мигрантов, нелегально прибывающих на территорию Литвы, Польши и Латвии через Беларусь, вырос в десятки раз. Власти соседних страх подозревают Беларусь в пособничестве незаконной миграции.