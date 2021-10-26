В Минске с общественного транспорта убрали объявления о соблюдении масочного режима

В Минске из общественного транспорта исчезли наклейки с предупреждением о соблюдении масочного режима. Фото опубликовало издание Reform.by.

Корреспондент «Медиазоны» сообщает, что на стеклах в автобусах и троллейбусах заметны свежие следы от сорванных стикеров. На дверях как минимум двух станций метро на разных концах города объявлений с рекомендациями носить маску тоже нет.

На прямой линии «Минсктранса» корреспонденту Onliner подтвердили, что теперь в транспорте не оповещают о масочном режиме: отменены тематические бегущие строки, больше не включают сообщения по громкой связи. Такое решение изданию объяснили отменой распоряжения об обязательном масочном режиме.

Вечером 25 октября в телеграм-канале «Мерзкий Кокобай» появилось сообщение о том, что в «магазины, бары и заведения Минска» пришла бумага с требованиям снять объявления о соблюдении масочного режима. Канал приводил фотографию письма из отдела торговли администрации Партизанского района, в котором, как утверждается, администрация района просила неназванное предприятие «убрать все объявления, содержащие рекомендации о соблюдении масочного режима».

19 октября Александр Лукашенко на совещании по коронавирусу раскритиковал идею чиновников штрафовать за несоблюдение масочного режима, приказал Минздраву не отменять оказание плановой медпомощи и потребовал не принуждать беларусов к вакцинации. После этого Минздрав вместо отмены плановой медицинской помощи обязал пациентов сдавать ПЦР-тест перед ее получением.

22 октября стало известно, что Минздрав отменил обязательный масочный режим, а Мингорисполком — обязательную вакцинацию курьеров и водителей.

Обновлено в 11:05. Добавлено сообщение корреспондента о том, что на входе в метро тоже нет объявлений.

Обновлено в 12:24. Добавлен комментарий «Минсктранса».