Жителя Барановичей осудили на 2 года химии за сорванный со здания госфлаг; ущерб составил 4,7 рубля

25 октября суд Барановичского района и города Барановичи приговорил местного жителя Александра Бакуновича к двум годам химии за то, что он сорвал государственный флаг со здания ЖРЭУ, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Бакуновича признали виновным в надругательстве над государственными символами (статья 370 УК).

По версии обвинения, в ночь на 13 июля он «умышленно схватил флагшток, который находился в кронштейне на здании ЖРЭУ, поломал его на две части, затем отнес флаг к дому №17 по улице Наконечникова и повалил его на землю». В результате этих действий мужчина причинил ЖКХ ущерб в размере 4,7 рубля.

Обвиняемый признал свою вину. По его словам, вечером 12 июля он встретился со знакомыми и выпил пива. Позже они увидели флаг и решили помахать им; Бакунович отметил, что не имел плохих намерений. Когда он снял флаг, то увидел, что палка сломана, и, испугавшись ответственности, свернул полотно и унес его. За нанесенный ущерб мужчина заплатил 27 рублей, флаг он вернул.

Прокурор Владимир Карачун запросил для Бакуновича два года лишения свободы. Судья Николай Кмита с этим не согласился и приговорил обвиняемого к двум годам химии.