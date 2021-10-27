МВД признало «экстремистскими формированиями» телеграм‑канал «Мая краіна Беларусь» и чат «Я выхожу/МКБ»

МВД признало «экстремистскими формированиями» телеграм‑канал «Мая краіна Беларусь» и чата «Я выхожу/МКБ», сообщает телеграм-канал ГУБОП.

В марте 2021 года эти телеграм-канал и чат внесли в список экстремистских материалов. Тогда МВД утверждало, что они призывали, среди прочего, к массовым беспорядкам, «актам вандализма, угрозам применения насилия и повреждения имущества представителей органов власти».

«Мая краіна Беларусь» на момент публикации имеет почти 94 тысячи подписчиков в телеграме. Сообщество позиционирует себя как «новостной патриотическо-исторический канал с элементами развлекухи».

Ранее «экстремистскими формированиями» признали ициниативу «Рабочы Рух», сайт dze.chat, телеграм-каналы «Буслы ляцяць», «Дружины народной самообороны», «Кибер-Партизаны» и «Ждановiчы сёння», а также чаты «Кибер-сливы» и «Ждановичи 2020 - клуб любителей песен Цоя».

13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.

Формирование «экстремистских формирований». На каком основании ГУБОП собрался сажать подписчиков телеграм‑каналов

Позже начальник отдела ­ГУБОПиК Вячеслав Орловский уточнил: если канал признан экстремистским формированием, то его подписчики «действительно могут стать фигурантами уголовных дел».